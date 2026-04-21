피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/04/21/20260421023003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-21 00:56 입력 2026-04-21 00:56 ●하종성씨 별세. 이경자씨 남편상, 하경헌(스포츠경향 엔터테인먼트부 차장)·형준씨 부친상, 신서영씨 시부상 = 20일 창원한마음병원, 발인 22일. (055)225-1200●주기택씨 별세, 이경자씨 남편상, 주민호·용석(한경글로벌뉴스네트워크 대표)·윤정씨 부친상, 주지의씨 시부상, 최익준씨 장인상 = 19일 원광대병원, 발인 22일. (063)855-1734 2026-04-21 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지