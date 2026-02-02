메뉴
[부고] 홍병기(신문윤리위 위원)씨 장모상, 조문경(매경TV 기자)씨 조모상

수정 2026-02-02 18:48
입력 2026-02-02 18:48
●박수남씨 별세, 송미란·미령(인천보훈지청 팀장)씨 모친상, 최동식(김앤장 변호사)·홍병기(한국신문윤리위원회 온라인뉴스총괄심의위원)씨 장모상 = 2일 서울성모병원, 발인 4일. (02)2258-5940

●서연갑씨 별세, 조주원(제이앤성형외과 병원장)씨 부친상, 안대종(중화한방병원 병원장)·황원준(황원준신경정신과의원 원장)·임규남(153신경외과의원 원장)씨 장인상, 안형조(아티스트스튜디오 대표)·조문경(매일경제TV 기자)씨 조부상, 안선연(베스트연합의원 원장)씨 시모상 = 2일 서울아산병원, 발인 4일. (02)3010-2000
