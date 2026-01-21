[부고]
수정 2026-01-21 01:16
입력 2026-01-21 01:16
●홍재남씨 별세, 김창원(전 서울신문 제작국장)씨 모친상=20일 남양주한양병원장례식장, 발인 22일. (031)529-4440
●김필분씨 별세, 성대규(동양생명 대표이사 사장)씨 모친상=20일 대구파티마병원 장례식장, 발인 22일. (053)958-9000
●김영자씨 별세 안종범(에쓰오일 사장)·종필·경희씨 모친상, 손희정·조현진씨 시모상, 김호열씨 장모상=20일 서울성모병원 장례식장, 발인 22일. (02)2258-5979
2026-01-21 23면
