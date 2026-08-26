자수장 최유현, 80년 바친 작품·자료 1063점 기증

관음삼존도 등 전통문화대 전달

이미지 확대 자수장 최유현의 근현대 자수 작품 ‘태양을 잡으려는 새들’.

국가유산청 제공

2026-08-26 23면

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국가무형유산 자수장 최유현이 80년 넘게 자수의 길을 걸으며 수놓은 작품과 자료 1063점을 한국전통문화대﻿ 박물관에 기증했다.국가유산청 한국전통문화대﻿는 26일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 기증식을 연다고 25일 밝혔다. 이날부터 다음달 6일까지 경복궁 계조당에서 기증품을 전시하는 ‘최유현 기증전’도 개최한다. 기증품은 모두 929건 1063점으로, 대표작 ‘관음삼존도’를 포함한 자수 작품과 그가 평생 수집·보관해 온 관련 자료로 구성됐다. 최유현은 1951년 자수에 입문한 뒤 전통 자수의 기법을 익히고 현대적 조형 언어를 접목해 작업해 왔다. 이후 1996년 국가무형유산 자수장 보유자로 인정받았다.기증전에선 전통 자수의 기법과 미감을 계승하면서도 새로운 표현을 모색한 ﻿작품·자료를 선보인다. 추상화가 서세옥의 밑그림을 바탕으로 1968년 수놓은 근현대 자수 ‘태양을 잡으려는 새들’과 천도복숭아·불로초를 자련수와 우련수 기법으로 섬세하게 표현한 ‘장생초목도’ 등이 포함된다.김임훈 기자