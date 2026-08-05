대한근대5종연맹 회장에 이성훈 LH사장 취임

이미지 확대 이성훈 신임 대한근대5종연맹 회장. 연합뉴스

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이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 제22대 대한근대5종연맹 회장에 취임했다.대한근대5종연맹은 5일 서울 송파구 롯데월드타워에서 이 회장의 취임식을 개최했다. 근대5종연맹은 1985년부터 LH의 후원을 받고 있으며, LH 사장이 연맹 회장을 맡고 있다. 1996년 기술고시로 공직에 입직해 국토교통부에서 다양한 보직을 거친 이 신임 회장은 지난해부터 청와대 국토교통비서관으로 일하다가 지난달 LH 사장에 임명됐고, 최근 선거를 통해 연맹 회장으로 당선됐다.이 회장은 취임식에서 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나설 선수단에 대한 적극적인 지원을 약속하며, 현장의 안전 관리도 당부했다. 김성진 감독을 비롯한 국가대표팀은 아시안게임 출정을 알리며 선전을 다짐했다.박성국 기자