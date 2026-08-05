마약 16㎏ 반입 막은 안산 단원서 수사팀 1500만원 포상

경찰청, 14건 1억 1700만원 지급

이미지 확대 문현지 경사.

경찰청 제공

2026-08-05 23면

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국내에 마약을 몰래 반입하려던 국제 마약조직을 끈질기게 추적해 128억원어치 필로폰 유통을 막은 경찰 수사팀이 1500만원의 특별성과 포상을 받는다.경찰청은 4일 제7차 특별성과 포상금 심의위원회를 열고 우수성과 14건에 총 1억 1700만원의 포상금을 지급한다고 밝혔다. 대표 사례로 선정된 안산 단원경찰서 형사2과 마약범죄수사팀 문현지 경사 등 3명은 포상금 1500만원을 받는다.단원서 마약수사팀은 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 피의자들의 동선을 추적, 마약 운반책을 3일간 잠복 끝에 체포하는 등 외국인 조직원 10명을 검거했다. 이어 필로폰 16㎏(시가 128억원 상당)을 압수하고 해외 공범 4명을 인터폴 적색수배 조치했다.캄보디아를 거점으로 292억원대 역베팅 투자사기를 벌인 조직을 일망타진한 제주경찰청 강력범죄수사대 등도 포상 대상에 이름을 올렸다.박다운 기자