서울시 인공지능책임관에 정상훈 행정1부시장 직대

세줄 요약 서울시 초대 AI책임관에 정상훈 부시장 직대 지정

시정 전반 AI 도입·활용 총괄 및 정책 수립 담당

국가인공지능전략위 협의회 참여로 대외 협력 강화

이미지 확대 정상훈 행정1부시장 직무대리

2026-08-04 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시 인공지능(AI) 정책을 총괄할 초대 인공지능책임관(CAIO)으로 정상훈(57·지방고시 3회) 행정1부시장 직무대리가 임명됐다.시는 최근 오세훈 서울시장이 정 부시장 직무대리를 시 인공지능책임관으로 지정하고 대통령 직속 국가인공지능전략위원회에 통보했다고 3일 밝혔다.정 직무대리는 앞으로 서울시의 AI 정책을 수립·시행하고 시정 전반의 AI 도입·활용을 총괄한다. 또 국가인공지능전략위 산하 인공지능책임관협의회에 시를 대표해 참여한다.지난해 9월 출범한 정부 인공지능책임관협의회는 장관급 기관의 차관급이나 광역자치단체의 부지사·부시장 등으로 구성된다. ‘국가 AI 대전환’과 ‘AI 3대 강국’ 달성을 뒷받침하기 위해 부처 간 AI·데이터 규제 이슈 공유, 예산 편성과 관리 지원, 범부처 협력 사업 발굴 등을 논의한다.서울시는 민선 9기의 역점사업으로 ‘청년 AI 사다리 지원 계획’을 발표하는 등 AI 분야에 신속 대응하고 있다. 시 관계자는 “AI 기본법에 따라 서울시 CAIO를 지정해 시의 AI 정책 수립과 시정 전반의 AI 확산을 가속화하겠다”고 밝혔다.김주연 기자