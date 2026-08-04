SM C＆C, 최영인 엔터사업부문 대표 선임

이미지 확대 최영인 전 SBS 예능본부장

2026-08-04 23면

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SM C＆C는 엔터사업부문 신임 대표로 최영인 전 SBS 예능본부장을 선임했다고 3일 밝혔다.최 신임 대표는 서울대 동양사학과를 졸업한 뒤 EBS와 SBS에서 36년간 콘텐츠 기획과 제작, 조직 운영을 맡아왔다. SBS 예능본부장과 스튜디오프리즘 제작사업부문 대표를 거쳤으며 ‘야심만만’, ‘힐링캠프’, ‘판타스틱 듀오’, ‘미운 우리 새끼’ 등을 제작했다. 백상예술대상과 한국방송대상 등에서 작품상을 받았고 대한민국 콘텐츠대상 국무총리 표창도 수상했다.최 대표는 앞으로 SM C＆C 엔터사업부문을 총괄하며 디지털 스튜디오의 브랜드 정립과 사업 고도화를 추진한다. 회사는 차별화된 오리지널 콘텐츠와 지식재산권(IP)을 발굴해 디지털 콘텐츠 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다.민나리 기자