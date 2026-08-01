피플 [부고] 박찬대(인천광역시장)씨 모친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2026/08/01/20260801500017 URL 복사 댓글 0 한상봉 기자 수정 2026-08-01 14:26 입력 2026-08-01 14:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●이월형(향년 96세)씨 별세, 박윤씨 배우자상, 박찬종·찬욱·찬대(인천광역시장)·찬기씨 모친상, 이영수씨 장모상, 도영희·김홍경·안성희씨 시모상 = 1일, 인하대병원 장례식장 특1호실, 발인 4일 오전 7시 30분, 장지 인천가족공원, (032)890-3180서울신문 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이월형씨의 향년은? 96세 97세