오세훈 “외국인 골목상권서 지갑 열게 할 것”

소상공인 대상 서울시정 강연
오세훈 서울시장은 13일 서울 소상공인들을 만나 “골목길 매출을 증가시키는 데는 다른 패러다임이 필요하다고 생각한다”며 “앞으로 4년 동안 서울의 야간 경제를 살려내겠다”고 말했다.
오 시장은 이날 시청에서 열린 ‘서울 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 강연을 열고 “어떻게 하면 여러분이 활발한 영업 활동을 하도록 도와드릴 수 있는지가 서울시 정책의 굉장히 중요한 축”이라며 이렇게 밝혔다.
그는 “지난해 (외국인 관광객) 2000만명이 들어왔다”며 “과거에는 상상을 못 했던 골목상권까지 들어와서 지갑을 열게 만드는 게 골목경제 활성화, 소상공인 여러분 영업에 도움이 된다는 판단하에 사계절 각종 축제를 개최한다”고 설명했다. 이어 “구별로 1~2개 정도 야간 상권을 지정해서 야간 경제가 활발하게 갈 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.
그러면서 “최근 도심에 ‘야장’ 문화가 생겨났는데 도심 몇 군데만 누리는 상권이 아니라 25개 자치구와 협업해 꽃을 피울 수 있게 한다는 게 제 구상”이라며 “2028년까지 25군데의 야장을 지정할 계획”이라고 강조했다. 야장이란 을지로 등에서 인기인 야외에 테이블을 놓고 음식을 파는 식당이나 술집을 뜻한다.
송현주 기자
2026-07-14 23면
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