“AI 반도체 호황, 변동성 대비해야”

서울신문 광화문라운지

이미지 확대 김경록 옵투스자산운용 고문﻿이 7일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 서울신문 광화문라운지에서 ‘인공지능(AI) 시대와 위태롭지 않은 투자’를 주제로 강연을 하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 AI 반도체 호황, 한국 실물경제 개선 전망

금융시장은 변동성 확대 가능성 경고

외환시장 위험과 환헤지 수요 증가 지적

2026-07-08 23면

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“내년에도 반도체를 중심으로 실물경제가 좋아질 겁니다. 하지만 금융시장은 그와 다르게 움직일 수 있습니다.”미래에셋자산운용 대표를 지낸 김경록 옵투스자산운용 고문은 7일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘인공지능(AI) 시대와 위태롭지 않은 투자’란 주제의 서울신문 광화문라운지 강연에서 “대공황을 겪고 성장한 전기처럼 AI도 변동성을 겪겠지만 결국 사회 전반의 인프라로 자리잡을 것”이라며 이같이 밝혔다.그는 한국을 AI 반도체 시대의 최대 수혜국으로 꼽았다. 삼성전자와 SK하이닉스가 전 세계 D램(DRAM)과 고대역폭메모리(HBM) 시장의 60% 이상을 차지하는 만큼 AI 투자 확대의 수혜가 실물경제로 이어질 것이라는 분석이다. 실제 반도체 업종의 실적 개선은 최근 소비재와 사치재 등 다른 산업으로도 확산하는 모습이다. 김 고문은 “양극화를 동반할 수는 있지만 반도체를 중심으로 하반기와 내년 실물경제 지표는 지금보다 나아질 것”이라고 내다봤다.다만 금융시장은 실물경제와 다른 흐름을 보일 가능성이 있다고 진단했다. 그는 “2026년 말~2027년부터 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영 기업)의 잉여현금흐름이 줄어들 수 있는데, 그때도 AI 투자를 계속 이어갈지와 이에 대한 주식시장의 반응이 중요하다”며 “과거에도 주가가 10배 이상 오른 ‘텐버거’ 종목은 이후 변동성이 크게 확대된 사례가 많았다”고 말했다.가장 큰 위험 요인으로는 외환시장을 꼽았다. 김 고문은 “지금 외환시장은 자본시장 성장 속도를 충분히 따라가지 못하고 있다”며 “삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급등하면서 외국인의 국내 주식 보유 비중이 커졌고, 이에 따른 리밸런싱(비중 조정)과 환헤지 수요도 함께 늘고 있다”고 설명했다. 이어 “한국과 미국의 금리 차까지 맞물리면서 이런 흐름은 올해도 이어질 가능성이 크다”고 덧붙였다.이에 김 고문은 ‘위태롭지 않은 자산관리’가 중요하다고 강조했다. 그는 “지금은 시장에서 발을 뺄 상황은 아니다. 다만 앞으로 6개월 정도는 시장 변동성이 상당히 커질 수 있다”면서 “일정 수준의 현금을 확보해 조정에 대비해야 한다”고 말했다.장기적으로는 ▲우량 자산 투자 ▲인컴 투자 ▲분산 투자를 핵심 원칙으로 제시했다. 그는 “독점력을 갖춘 우량 자산을 가지되, 배당 등 꾸준한 현금흐름(인컴)을 창출하는 자산을 중심으로 가지는 게 위태롭지 않은 투자의 방법”이라고 언급했다. 그러면서 “지역과 통화까지 분산 투자해야 장기적으로 살아남을 수 있다”고 강조했다.이승연 기자