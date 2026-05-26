북삼중 육상부, 전국소년체전서 금·은·동 획득 쾌거

세줄 요약 북삼중 육상부, 소년체전서 메달 3개 획득

정유진 멀리뛰기 금메달, 허들 동메달 추가

김도현 110m 허들 은메달, 연속 입상 성공

이미지 확대 경북 칠곡 북삼중 육상부 선수들이 ‘제55회 전국소년체육대회’에서 3개의 메달을 획득하고 돌아와 기념 촬영을 하고 있다. 북삼중 제공

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경북 칠곡 북삼중학교(교장 임재화) 육상부는 최근 열린 ‘제55회 전국소년체육대회’에서 3개의 메달을 획득했다.26일 북삼중에 따르면 육상부 학생 2명은 지난 23일부터 이틀간 부산아시아드 주경기장에서 열린 소년체전에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개를 따냈다.이번 대회에서 정유진(3학년) 선수는 여자중등부 멀리뛰기 종목에서 5m 48㎝를 기록하며 당당히 금메달을 차지했다. 100m 허들 경기에서도 14.61초로 동메달을 획득했다.또한 남자중등부 110m 허들 경기에서는 김도현(3학년) 선수가 14.70초로 은메달을 수확하며 두각을 드러냈다. 김 선수는 지난 달 춘계 육상대회에 이어 이번 대회에서도 연속 입상에 성공하며 남중부 허들 종목의 기대주로 자리매김 했다.특히, 두 선수 모두 출전한 종목에서 본인의 최고 기록을 경신해 의미가 크다는 게 학교 관계자의 설명이다.임재화 북삼중 교장은 “메달 색깔을 떠나, 자신의 최고 기록을 경신해 낸 제자들이 무척 자랑스럽다”며 “이번 대회를 위해 지금까지 땀 흘려 노력한 경험이 앞으로 더 큰 무대를 향한 밑거름이 되길 바란다”고 격려했다.칠곡 민경석 기자