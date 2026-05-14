작곡가 진은숙, 대원음악상 대상 수상

선우예권 연주상·김서현 신인상

이미지 확대 작곡가 진은숙.

대원문화재단 제공

이미지 확대 피아니스트 선우예권.

대원문화재단 제공

이미지 확대 바이올리니스트 김서현.

대원문화재단 제공

2026-05-14 23면

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작곡가 진은숙(65)이 대원문화재단이 수여하는 제14회 대원음악상 대상 수상자로 선정됐다.2004년 ‘작곡계의 노벨상’으로 불리는 그라베 마이어상을 수상하며 세계 음악계의 주목을 받은 진은숙은 2007년에는 대원음악상 작곡상을 수상했다. 2024년 에른스트 폰 지멘스 음악상, 지난해 국제 클래식 음악 어워드(ICMA) 현대음악 부문 음반상을 거머쥔 데 이어 지난 3월에는 스페인 BBVA 재단에서 수여하는 지식 프런티어 상 ‘음악과 오페라’ 부문 수상자로도 호명됐다.대원음악상 연주상 수상자에는 2017년 반 클라이번 국제 콩쿠르 우승자인 피아니스트 선우예권(37)이, 신인상엔 2023년 스위스 티보르 바르가 국제 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 차지한 바이올리니스트 김서현(18)이 이름을 올렸다. 시상식은 다음달 8일 서울 조선호텔 그랜드볼룸에서 열린다.최여경 선임기자