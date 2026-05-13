“수용자들 진정한 변화와 새출발을”… 정운택, 소망교도소 홍보대사 위촉

영화 ‘친구’ 조연… 선교사 활동

이미지 확대 김영식(왼쪽) 소망교도소장과 정운택 선교사가 홍보대사 위촉증을 든 채 기념사진을 찍고 있다.

소망교도소 제공

2026-05-13 23면

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영화 ‘친구’, ‘두사부일체’에서 개성 있는 조연으로 활약했던 배우 정운택(51)이 소망교도소 홍보대사로 위촉됐다. 소망교도소는 배우와 겸 선교사 활동을 병행하는 그를 지난 8일 홍보대사로 위촉했다고 12일 밝혔다.정씨는 앞으로 소망교도소의 ‘변화와 회복’이라는 교화 가치를 알리는 활동을 펼치며, 수용자 교화 프로그램 자원봉사자로도 참여해 수용자들의 건강한 사회 복귀를 돕는다. 위촉식에서 정씨는 “소망교도소의 홍보대사가 된 것이 개인적으로도 큰 힘이 된다”면서 “수용자들이 소망교도소 안에서 진정한 변화와 새로운 출발을 경험하기를 바란다”고 밝혔다.정씨는 충무로를 대표하는 조연 배우로 이름을 알렸지만, 제작에 관여하면서 어려움을 겪기 시작했다. 이후 2011년 술자리 폭행 사건, 2013년 무면허 운전 적발, 2015년 대리기사 폭행 사건 등으로 연예계에서 멀어졌다. 경제적 어려움까지 겹쳐 극단적인 상황에 몰렸던 그는 고비를 넘기고 신앙 안에서 삶을 회복하며 선교사의 길로 들어섰다. 현재는 교회와 교정시설 등을 중심으로 간증 집회를 이어가고 있다.김영식 소망교도소장은 “정운택 홍보대사의 진정성 있는 활동이 소망교도소에 대한 사회적 관심을 높이고, 더 많은 분들이 수용자의 교정·교화에 함께하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.소망교도소는 2010년 12월 한국 교회 연합으로 설립한 재단법인 아가페(이사장 김삼환 목사)가 운영하는 대한민국 최초의 교화 중심 비영리 민영교도소다.손원천 선임기자