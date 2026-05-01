“4·3 추가진상조사 보고 누락해 유족께 죄송”

임문철 4·3평화재단 이사장 사과

이미지 확대 임문철 제주4·3평화재단 이사장

제주 강동삼 기자

세줄 요약 취임 50일 만 첫 기자회견, 사과 발표

4·3 추가진상조사 보고 누락·절차 위반 논란

재단 전체 책임 인정, 전면 쇄신 약속

2026-05-01 23면

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“4·3 추가진상조사 보고서의 신뢰성과 공정성에 대한 우려를 초래한 점에 대해 유족과 도민 여러분께 다시 한번 고개 숙여 사과드립니다.”임문철 제주4·3평화재단 이사장은 30일 제주4·3평화재단 대회의실에서 취임 후 50일 만에 연 첫 기자회견에서 “보고서 작성 과정의 미흡한 대응과 절차상 문제로 유족과 도민께 실망을 안겨드린 점을 깊이 사과드린다”고 밝혔다.제주4·3 추가진상조사는 2021년 개정된 제주4·3특별법에 따라 추진됐다. 2003년 정부 진상조사보고서에서 다루지 못했던 미군정의 역할, 행방불명인 피해, 재일제주인 피해, 연좌제 문제 등을 다시 조사하는 사업이다.그러나 재단은 지난해 추가진상조사 보고서 초안을 4·3중앙위 추가진상조사 분과위원회에 보고하지 않고 행정안전부에 제출해 절차 위반 논란을 빚었다. 초안의 부실 작성 문제까지 제기되며 유족 사회와 시민 사회 반발이 이어졌다.임 이사장은 “누군가 개인의 책임으로 돌릴 문제가 아니라 재단 전체의 책임으로 받아들이고 전면 쇄신하겠다”고 강조했다. ﻿제주 강동삼 기자