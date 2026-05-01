기업·현장 매칭 복지 플랫폼 ‘바로잇’ 개통

사각지대 지원 효율성 극대화

세줄 요약 기업 자원과 복지 현장 수요를 직접 연결하는 바로잇 개통

정보 비대칭 해소, 데이터 기반 사회공헌 매칭 체계 구축

우수 협력 사례는 정부 포상·금융 우대 인센티브 연계

2026-05-01 23면

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단순한 현금 기부를 넘어 기업의 전문 기술과 인력을 복지 현장에 직접 연결하는 ‘사회공헌 직거래 장터’가 열린다.보건복지부는 기업의 사회공헌 자원과 비영리단체의 사업 아이디어를 실시간으로 연결하는 온라인 플랫폼 ‘바로잇’을 30일 개통한다고 밝혔다.그동안 기업들은 사회공헌을 하고 싶어도 적절한 파트너를 찾지 못해 일회성 기부에 그치는 경우가 많았고, 복지 현장은 기업의 지원 체계를 몰라 개별 접촉에 의존해야 했다. ‘바로잇’은 이러한 정보 비대칭을 깨고 기업과 현장을 데이터로 직접 이어 재정·물품·기술·인력을 적재적소에 배치하는 역할을 한다.‘바로잇’의 핵심 기능은 데이터 기반의 상호 탐색이다. 기업이 지원 가능한 자원을 등록하면 비영리단체나 소셜벤처 등이 필요한 사업과 자원을 제안하고, 시스템이 양측 조건을 분석해 적합한 협력 파트너를 추천한다. 기업은 분야·지역·대상별로 사회공헌 사업을 탐색하고 자사 방식에 맞는 협력 기관을 선택할 수 있다.복지부는 플랫폼 초기 안착을 위해 사회공헌센터와 협력해 1000여 개 기업과 4300개 비영리단체 네트워크를 우선 연계할 계획이다.플랫폼에 등록된 사업 정보는 사전 검토를 거쳐 공개되며 우수 협력 사례로 선정될 경우 ‘지역사회공헌인정제’와 연계해 정부 포상과 금융·보증 우대 등 인센티브가 제공된다.이스란 1차관은 “바로잇을 통해 사회문제 해결 주체들이 보다 쉽게 연결되고 실질적인 협력 사업이 활성화되길 기대한다”고 말했다.세종 이현정 기자