LG생건, ‘천궁’ 추출물로 발모 성분 개발

미녹시딜보다 모발 유지율 높아

세줄 요약 천궁 추출물·NMN 조합으로 발모 성분 개발

모발 성장 촉진과 성장기 유지 효과 확인

사이언티픽 리포트 게재, 미녹시딜보다 우수

2026-04-29 23면

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LG생활건강이 약재 ‘천궁’ 연구를 통해 모발의 성장과 성장기 유지력을 동시에 개선하는 성분을 개발했다.업체는 천궁에 함유된 ‘페룰릭산’과 피부 장수 핵심 성분인 ‘NMN’을 조합해 발모 촉진 실험을 진행한 결과, 모발 성장 촉진과 성장 기간 장기 유지 효과를 확인했다고 28일 밝혔다. 이 연구 결과는 최근 세계적 과학 저널인 네이처의 자매지 ‘사이언티픽 리포트’에 게재됐다.머리카락이 자라기 좋은 환경을 조성해 주는 약재로 알려진 천궁은 한의학서 ‘동의보감’과 약학서 ‘본초강목’에 정체된 기를 위아래로 소통시키는 효능이 있다고 기술돼 있다.LG생활건강 기술연구원은 2009년 천궁 연구를 시작해 모낭의 활력 증진과 회복에 필요한 세포 에너지 대사 조절의 가능성을 탐색했다. 이후 인공지능(AI)과 분자 모델링 기술을 활용해 천궁에 함유된 ‘페룰릭산’이 모발 성장을 촉진하는 핵심 세포인 ‘모유두세포’의 에스트로겐 수용체를 활성화하는 것을 확인했다. 또 인체 모낭 배양 결과 페룰릭산-NMN 조합은 모유두세포의 증식과 미토콘드리아의 기능 활성에 도움을 줬다. 이 조합은 대표적인 모발 강화 성분인 ‘미녹시딜’보다 높은 모발 성장기 유지율을 보여 주기도 했다.강내규 LG생활건강 최고기술책임자(CTO)는 “이번 연구를 계기로 모발을 굵고 힘 있게 가꾸는 발모 기술에 접근할 수 있는 소재 개발을 이어 갈 계획”이라면서 “천궁에서 유래된 페룰릭산의 가능성을 확인한 데 더해 NMN과의 조합까지 확장하며 모발 성장과 볼륨감 개선에 대한 연구를 고도화할 것”이라고 말했다.김현이 기자