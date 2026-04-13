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신임 지작사령관에 이상렬 3군단장 내정

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백서연 기자
백서연 기자
수정 2026-04-13 23:30
입력 2026-04-13 23:30

남영신 이후 두 번째 ‘비육사’ 출신

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이상렬 육군 지상작전사령관 내정자.
이상렬 육군 지상작전사령관 내정자.


신임 육군 지상작전사령관에 이상렬 3군단장(학군31기·육군 중장)이 내정됐다. ‘비육사’ 출신이 지작사령관을 맡은 것은 남영신(학군23기) 전 육군참모총장 이후 두 번째다.

국방부는 13일 “이 중장을 대장으로 진급시켜 지작사령관에 보직한다”며 “14일 국무회의 심의를 거쳐 대통령이 임명할 예정”이라고 밝혔다.

이 내정자는 창원대 수학과에 입학해 학군사관학교(ROTC)를 거쳐 1993년 육군 소위로 임관했다. 포병 병과로 1포병여단장, 21사단장 등을 거쳐 지난해 11월 중장으로 진급한 뒤 3군단장에 임명됐다. 이번 인사로 약 5개월 만에 4성 장군으로 승진한 셈이다.

국방부는 “(내정자는) 현 한반도 안보상황과 불안정한 국제안보 정세 속에서 확고한 군사대비태세를 공고히 할 작전 지휘능력과 다양한 전투훈련 경험을 갖췄다”고 설명했다. 전임 주성운 전 지작사령관은 12·3 비상계엄 연루 의혹으로 지난 2월 직무배제됐다.

백서연 기자
2026-04-14 23면
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