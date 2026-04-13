서울런 우수생 지원 ‘우리미래 서울러너’ 3기 출범

연 200만원 학습비·여름캠프 제공

이미지 확대 ‘우리미래 서울러너 3기’에 선정된 학생들이 지난 12일 우리금융미래재단 5층 시너지홀에서 열린 출범식에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

서울시 제공

2026-04-14 23면

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서울시는 지난 12일 ‘우리미래 서울러너’ 3기 출범식을 열었다고 13일 밝혔다. 서울러너는 시의 대표 교육복지 사업인 ‘서울런’ 회원 중 학습 의지와 성취도가 높은 고1 학생을 선발해 집중적으로 지원하는 장학 프로그램이다. 시는 우리금융미래재단·아이들과미래재단과 손잡고 2024년부터 사업을 이어 왔다.2년 동안 총 154명(1기 91명, 2기 63명)을 지원했으며, 올해는 80명을 선발할 예정이다. 시는 올해부터 다자녀 가구와 지역아동센터 지원 시범사업 참여 학생까지 모집 대상을 넓혔다.서울러너로 선발되면 1년간 교재 구입과 인터넷 강의 수강에 쓸 수 있는 연간 최대 200만원 수준의 학습비를 지원받는다. 진로 탐색을 위한 여름 캠프, 기숙학원과 연계한 겨울방학 윈터스쿨, 연 2회 1대 1 맞춤형 진로·진학 컨설팅도 제공받는다. 우수 참여자에게는 약 2주간 진행되는 국제 ‘예일대 여름캠프(YYGS)’ 참여 기회도 주어진다.정진우 시 평생교육국장은 “﻿서울런 회원을 위한 맞춤형 장학 프로그램을 지속 확대해 학생들의 꿈과 미래에 실질적인 도움이 되﻿겠다”고 밝혔다.유규상 기자