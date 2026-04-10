진옥동 신한금융 회장 “밸류업 계획 지속 추진”

이미지 확대 진옥동 신한금융지주 회장.

신한금융 제공

2026-04-10 23면

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진옥동 신한금융지주 회장이 “기업 고객을 중심으로 한 이자이익, 그룹 실적에 안정적 기반이 돼주는 보험이익은 올해도 견고할 것으로 전망한다”며 “기업가치 제고 계획을 계속해서 힘차게 추진해가겠다”고 밝혔다.9일 신한금융에 따르면 진 회장은 최근 주주들에게 보낸 서신에서 “최근 이사회를 중심으로 ‘밸류업(기업가치 제고) 2.0’에 대한 논의가 한창”이라며 이렇게 강조했다.정부의 생산적 금융 전환 기조에 맞춰 기업대출이 회사의 새로운 자산 성장 동력이 될 것이란 설명이다.진 회장은 “1982년 신한은행 창립 당시 제시한 경영이념 중 ‘나라를 위한 은행’은 생산적 금융을 통해 실물경제의 성장과 혁신을 뒷받침하는 역할로 구체화할 것”이라고 덧붙였다.황인주 기자