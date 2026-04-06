앤젤리나 졸리 딸 샤일로, K팝 뮤비 등장

댄서로 우주소녀 다영 영상 출연

이미지 확대 샤일로 졸리

2026-04-06 23면

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할리우드 스타 앤젤리나 졸리와 브래드 피트의 딸 샤일로 졸리가 K팝 뮤직비디오에 댄서로 등장했다.미국 ABC방송은 4일(현지시간) 최근 공개된 K팝 걸그룹 우주소녀 다영의 뮤직비디오 ‘왓츠 어 걸 투 두’ 티저 영상에 샤일로 졸리가 등장했다고 보도했다.영상에는 샤일로 졸리가 다영의 오른쪽 뒤편에서 여러 댄서와 함께 춤을 추는 모습, 링 귀걸이와 입술 피어싱을 하고 클로즈업된 장면 등이 담겼다.이번 출연은 기획사가 졸리를 섭외한 것이 아니라 공개 오디션을 통해 이뤄진 것으로 알려져 더욱 화제가 됐다. 특히 촬영 당시에는 그가 할리우드 스타 배우의 딸이라는 사실을 전혀 알지 못했던 것으로 전해졌다.19세인 샤일로 졸리는 ﻿졸리와 ﻿피트의 첫 자녀다. 2016년 부부가 이혼한 후 졸리가 양육해 왔으며, 2024년 개명을 통해 기존 이름인 샤일로 졸리-피트에서 아버지 성을 없앴다.김주연 기자