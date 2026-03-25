장인화 “철강·이차전지 소재로 성과 낼 것”

포스코 근로자 안전 문화 강조

이미지 확대 장인화 포스코홀딩스 회장

2026-03-25 23면

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장인화 포스코홀딩스 회장이 올해 철강과 이차전지 소재를 성장 축으로 삼아 실질적 사업 성과를 창출하겠다고 24일 밝혔다.장 회장은 이날 서울 강남구 포스코센터에서 열린 제58기 정기 주주총회에서 “지난해 글로벌 보호무역주의 확산과 산업 경기 둔화 등 어려운 대외 여건 속에서 철강과 이차전지 소재를 양대 축으로 사업 성장 기반을 다졌다”고 밝혔다.이어 “2026년을 실질적인 성과를 창출하는 변곡점으로 만들겠다”며 북미·인도 철강 합작 투자, 아르헨티나 리튬 상업 생산 및 호주 리튬 광산 투자, 에너지·식량 등 밸류체인 확장에 나서겠다고 말했다. 특히 장 회장은 “성장의 전제 조건은 안전”이라며 근로자 중심의 안전 문화 정착을 강조했고, 인공지능(AI)과 로봇을 접목해 안전하고 효율적인 사업 환경을 조성해 나가겠다고 전했다.포스코홀딩스는 이번 주주총회에서 연간 1만원의 배당을 확정했다. 또 발행주식 총수의 2%(약 6351억원 규모)에 해당하는 자사주 소각을 승인받으면서 2024년 발표했던 ‘3년간 6% 자사주 소각을 통한 주주가치 제고 약속’을 이행하게 됐다.김지예 기자