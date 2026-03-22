피플 [인사]산림청 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2026/03/22/20260322500088 URL 복사 댓글 0 박승기 기자 수정 2026-03-22 17:19 입력 2026-03-22 17:19 ■산림청◇국장 승진△산림복지국장 조영희◇과장 전보△국립산림품종관리센터장 김명관△대변인 김용진△법무감사담당관 김종근△산림디지털담당관 이영지△운영지원과장 이학만△사유림경영소득과장 조진호△산림안전보건일자리팀장 방재일△산림환경보호과장 박영환박승기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 조영희가 새로 맡게 된 직책은? 산림복지국장 대변인