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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-03-22 17:19
입력 2026-03-22 17:19
■산림청◇국장 승진△산림복지국장 조영희◇과장 전보△국립산림품종관리센터장 김명관△대변인 김용진△법무감사담당관 김종근△산림디지털담당관 이영지△운영지원과장 이학만△사유림경영소득과장 조진호△산림안전보건일자리팀장 방재일△산림환경보호과장 박영환

박승기 기자
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