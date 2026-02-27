메뉴
천대엽 대법관, 중앙선관위원 내정

고혜지 기자
고혜지 기자
수정 2026-02-27 00:45
입력 2026-02-27 00:45
천대엽(사법연수원 21기) 대법관. 연합뉴스
천대엽(사법연수원 21기) 대법관.
연합뉴스


천대엽(사법연수원 21기) 대법관이 다음 달 3일 퇴임을 앞둔 노태악(16기) 중앙선거관리위원장의 후임으로 중앙선관위원에 내정됐다.

대법원은 26일 조희대 대법원장이 천 대법관을 중앙선관위원에 내정했다고 밝혔다. 대법원은 “법과 원칙에 따라 합리적이면서도 공정한 재판 업무를 해왔고, 사법행정 업무를 훌륭하게 수행해 중앙선관위원의 직무를 안정적으로 수행할 적임자”라고 설명했다.

천 대법관은 1964년 부산 출생으로, 1995년 서울지법 동부지원 판사로 임관했다. 그는 대법원 재판연구관, 서울중앙지법 부장판사, ﻿서울고법 부장판사·수석부장판사를 거쳐 2021년 5월 대법관에 취임했다. 2024년 1월부터 올해 1월까지 2년 동안 법원행정처장을 맡았다.﻿

고혜지 기자
2026-02-27 23면
