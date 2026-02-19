‘세계 최고 수준 상금’ 대구마라톤 22일 개막

18일 대구시에 따르면 25회째를 맞는 이번 대회에는 지난해 남자부 우승자 게브리엘 제럴드 게이(탄자니아)와 여자부 우승자 메세렛 베레테(에티오피아) 등 전 세계 엘리트 선수 150명을 포함해 4만 1254명이 참가한다. 4년 연속 세계육상연맹(WA)이 인증하는 골드라벨 대회로 선정된 대구마라톤대회는 엘리트 풀코스 및 마스터스 풀코스, 10.9㎞, 건강달리기 등 4개 종목으로 나눠 개최된다.
시는 올해 대회 수준을 끌어올리기 위해 우승 상금도 16만 달러에서 20만 달러(약 2억 9000만원)로 올렸고 기록 향상을 위해 35㎞ 이후 코스의 고저 차를 약 10m로 완화했다. 시는 WA 최고 등급인 플래티넘 라벨 격상도 추진하고 있다.
