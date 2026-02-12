한미 걸그룹 캣츠아이 ‘포스트 넥스트 50인’ 선정

WP “예술·엔터 부문 차기 주자

3개 대륙 6인조, 그래미상 후보”

이미지 확대 올해 그래미어워즈 관련 행사에 참석하고 있는 걸그룹 캣츠아이.

AFP 연합뉴스

2026-02-12 23면

미국 일간지 워싱턴포스트(WP)는 9일(현지시간) 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이﻿를 ‘포스트 넥스트-2026년 우리 사회를 만들어갈 50인’에 선정했다. WP는 이날 ‘포스트 넥스트’ 명단을 공개하고 캣츠아이를 예술·엔터테인먼트 분야 차기 주자로 꼽았다.캣츠아이는 하이브와 게펜 레코드가 지난해 선보인 6인조 걸그룹으로, 한국 출신은 한 명뿐이다. 올해 그래미어워즈에서는 최우수 신인상·베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문 후보에 올랐다.WP는 캣츠아이에 대해 “K팝의 틀을 깨부수며 세계로 나가고 있는 그래미상 후보 가수”라고 소개했다. 이어 “3개 대륙 출신의 멤버들로 구성된 이 그룹은 K팝 그룹 포맷에 글로벌 감각을 더했다”며 “이들의 다양성은 다른 K팝 그룹들과 차별화되는 요소”라고 설명했다.앞서 북미 투어를 마친 캣츠아이는 아르헨티나 등에서 열리는 음악 축제 ‘롤라팔루자 남미’와 캘리포니아에서 열리는 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 등 무대에 선다.조희선 기자