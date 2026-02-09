LG·서울대, ‘AI 청소년 캠프’ 열고 미래 인재 육성

이미지 확대 LG가 지난 5일부터 서울대에서 LG AI 청소년 캠프 3기 일정을 시작했다.

LG전자 제공

2026-02-09 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG가 지난 5일 서울 관악구 서울대에서 2박 3일 간 ‘LG 인공지능(AI) 청소년 캠프’ 3기 일정을 시작했다고 8일 밝혔다. 올해로 세 번째인 LG AI 청소년 캠프는 청소년들이 일상생활 속 문제를 AI로 해결하는 과정에서 자신의 가능성을 발견하도록 돕는 사회공헌 교육 사업이다.캠프에는 올해 중학교 진학 예정자를 포함해 전국에서 몰린 중학생 지원자 중 100명이 선발됐다. 참가 학생들은 오는 5월까지 10주간 서울대 교수·대학원생·대학생 25명의 멘토링을 받으며 AI 기술로 문제를 해결하는 도전 과제를 진행한다.서울대 교수들은 AI 기초 교육부터 비전 AI, 디자인 싱킹, 코딩 등의 지도를 맡는다. 앞서 이진식 LG AI연구원 엑사원랩장은 LG가 개발한 AI인 ‘엑사원’의 개발 과정과 AI 언어모델을 알기 쉽게 설명하는 특강을 진행했다.5월 성과 발표회를 통해 선발된 활동 우수자 15명은 7월에 미국으로 이동해 스탠퍼드대와 실리콘밸리의 빅테크 기업, LG테크놀로지벤처스 등을 견학한다. 또 세계 각지에서 모인 청소년들과 AI로 문제를 해결하는 ‘글로벌 AI 교육 과정’에 참가하게 된다.곽소영 기자