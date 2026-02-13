[천태만컷] 처음만 힘들지

이미지 확대 처음만 힘들지 스키 강사와 수강생이 나란히 서서 걷는 연습을 하고 있습니다. 누구에게나 처음은 있기 마련입니다. 천천히 한 걸음씩 내딛다 보면 저 위의 스키어들처럼 드넓은 설원을 활강할 수 있게 됩니다. 중요한 것은 넘어져도 다시 일어나는 꾸준한 노력입니다.

이지훈 기자

2026-02-13 25면

