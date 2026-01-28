스크린 채운 기부자 1만여명… 베를린 감동시킨 ‘내 이름은’

국민 후원으로 만든 제주4·3 영화

공공기관도 힘 보태 제주서 촬영

이미지 확대 베를린국제영화제에 초청된 정지영 감독의 제주 4·3 사건을 다룬 영화 ‘내이름은’ 포스터. 아우라픽처스 제공

2026-01-28 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“많은 사람들의 후원으로 영화가 만들어졌다는 점이 정말 감동스럽다.”제76회 베를린국제영화제에 초청된 제주 4·3 배경의 영화 ‘내이름은’이 도민 등의 후원·기부로 제작됐다는 사실이 영화제 조직위원회에 깊은 울림을 준 것으로 알려졌다.27일 영화 제작사 아우라픽처스에 따르면 영화제 측은 상영이 끝난 뒤 5분 넘게 이어진 엔딩 크레디트를 보고 “감동했다”는 메시지를 보내왔다. 이 영화 엔딩 크레디트에는 후원·기부한 도민과 국민 1만여명의 이름이 빼곡히 올라갔다.‘내이름은’ 제작은 크라우드 펀딩 플랫폼 텀블벅을 통해 제작비 모금에 나서면서 시작됐다. 그동안 총 1만 359명이 참여해 4억여원을 모았다. 텀블벅 극영화 펀딩 사상 1위 기록이다.공공기관의 지원도 힘을 보탰다. 제주도는 4·3평화재단을 통해 제작 지원금과 마케팅비 명목으로 2억원을 지원했고, 제주콘텐츠진흥원은 2025년 영상물 제작비 지원작으로 선정해 제작비와 촬영 행정 전반을 뒷받침했다. 제주국제자유도시개발센터는 시나리오 공모·제작에 약 2억 5000만원을, 제주개발공사(삼다수)도 5000만원을 보탰다.박선후 아우라픽처스 기획 프로듀서는 “4·3 유족 가운데 보상금 일부를 기부한 분들도 있었다”며 “﻿이름도 얼굴도 모르는 시민들의 십시일반 후원이 영화제 측을 감동시킨 것 같다”고 말했다.‘내이름은’은 정지영 감독이 연출했으며 염혜란이 주연을 맡아 열연했다. 영화제 개막 이튿날인 2월 13일(현지시간) 포럼 섹션에서 상영된다.제주 강동삼 기자