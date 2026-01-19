“그린란드 내버려둬라”… 英 NBA 경기 중 야유

美국가 울리자 곳곳서 비난 함성
도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국을 상대로 관세 카드를 동원해 압박한 직후 영국에서 열린 미국프로농구(NBA) 경기 중 관람석에서 미국을 비판하는 함성이 터져 나왔다.
18일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 이날 런던 O2 아레나에서 열린 멤피스 그리즐리스와 올랜도 매직의 NBA 경기 식전 행사에서 미국 국가가 연주되던 중 관중석에서 한 남성이 ‘그린란드를 내버려두라’고 외쳤다.
당시 배우 겸 가수 바네사 윌리엄스가 미국 국가를 제창하던 중 장내에서 이러한 고함이 울려 퍼지자 관중석 곳곳에서는 박수와 환호가 나왔다. 이번 소동은 트럼프 대통령이 그린란드 병합 의사를 재차 밝히며 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 국가들을 압박한 직후 발생했다.
조희선 기자
2026-01-20 23면
트럼프가 그린란드 관련하여 유럽국가들에게 사용한 압박 수단은?