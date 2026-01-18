피플 [부고]최성 전 고양시장 모친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2026/01/18/20260118500014 URL 복사 댓글 0 한상봉 기자 수정 2026-01-18 09:32 입력 2026-01-18 09:32 ●하도호(향년 98세)씨 별세, 최경은·최진영·최진(세한대 교양학부 교수·대통령리더십연구원장)·최성(전 고양시장)씨 모친상 = 16일 오후 4시30분, 서울성모병원 장례식장 11호실, 발인 20일 오전 8시. (02)2258-5940/010-3310-8889(김정현 전 사무국장)한상봉 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고인의 연세는? 98세 88세