광복 후 첫 ‘여성 통사’ 저자 최숙경 이대 명예교수 별세

이미지 확대

2026-01-12 31면

해방 이후에 나온 최초의 여성 통사를 집필한 최숙경 이화여대 사회교육과 명예교수가 91세로 별세했다.11일 유족 등에 따르면 최 교수는 지난 9일 오후 10시쯤 세상을 떠났다. 1935년 2월 서울에서 태어난 고인은 경기여고, 이화여대 사범대 사회생활학과와 동 대학원 한국고고학과를 졸업했다. 그는 1960년부터 2006년까지 이화여대 교수로 강단에 서며 한국 여성사 연구의 초석을 닦았다.특히 1972년 당시 이대 교수였던 하현강 연세대 사학과 교수와 함께 펴낸 ‘한국여성사’(전 3권)는 해방 이후 최초의 여성 통사로 여성학 연구의 이정표이자 필수 문헌으로 꼽힌다. 1977년 이화여대에 아시아 최초로 여성학 과목이 개설되는 데도 결정적인 역할을 했다.고인은 또한 1999년부터 2003년까지 문화재위원회 위원장을 역임하며 문화재 보존에 앞장서고, 1994년 ‘이화 100년사’를 펴낼 때도 주도적인 역할을 했다. ‘우리나라 석기시대 이야기’(1963), ‘프라이:한국 여성 고등교육의 개척자’ 등의 저서를 남겼다. 문화교육부장관 표창, 황조근정훈장도 받았다. 빈소는 서울성모장례식장 21호실이며, 발인은 13일 오전 9시다.임태환 기자