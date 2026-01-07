삼성라이온즈 선수들, 이야스콜라 범어학원서 야구 재능 기부

이미지 확대 삼성라이온즈 원태인, 김지찬, 구자욱, 김헌곤 선수가 지난 5일 대구 수성구 이야스콜라 범어학원에서 일일 야구 교실 재능기부 활동을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이야스콜라 범어학원 제공

프로야구 삼성라이온즈 선수들이 ‘일일 야구 코치’로 변신했다.이야스콜라·힐사이드컬리지잇 범어학원은 최근 삼성라이온즈 선수들이 야구 강사로 나서 교육 봉사활동을 했다고 7일 밝혔다.이번 봉사활동은 삼성라이온즈 소속 구자욱·김지찬·김헌곤·원태인 선수의 재능기부로 이뤄졌다. 이들은 원생 100여 명을 대상으로 일일 야구 교실과 팬 사인회를 진행했다.구자욱 선수는 “꿈 많은 어린이들에게 야구를 가르치고 함께 호흡하니 보람찬 마음”이라며 “짧은 시간이었지만 이번 활동이 아이들에게 긍정적인 영향을 줬으면 좋겠다”고 소감을 말했다.한편, 2023년 3월 문을 연 이야스콜라 범어학원은 경험과 실행 위주의 교육과 국제교육 영어 프로그램을 운영하는 국내 명문 유아교육기관으로 꼽힌다.대구 민경석 기자