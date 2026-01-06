머스크, 트럼프와 화해… 마러라고서 만찬

대통령 부부와 식사 사진 공개

엑스에 “2026년은 대단할 것”

이미지 확대 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신의 엑스(X)에 올린 도널드 트럼프 미국 대통령 부부와의 만찬 사진.

일론 머스크 X 캡처

2026-01-06 31면

한때 맹비난을 주고받으며 갈등을 빚었던 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 관계가 완전히 회복됐음을 시사하는 사진이 공개됐다.머스크는 지난 4일(현지시간) 엑스(X)에 “트럼프 대통령(@POTUS)과 멜라니아 여사(@FLOTUS)와 훌륭한 저녁 식사를 했다. 2026년은 대단할 것”이라고 적으며 사진 한 장을 올렸다.머스크가 공개한 사진에는 원형 테이블에 트럼프 대통령 부부와 머스크가 앉아있는 모습이 담겼다. 트럼프 대통령은 옆모습만 보이며, 머스크는 두 손을 모으고 자신의 오른편에 앉은 트럼프 대통령을 바라보고 있다. 멜라니아 여사는 뒷모습만 보인다.폭스뉴스 등에 따르면 이 사진은 전날 저녁 미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 촬영된 것으로 알려졌다.트럼프 대통령과 머스크가 저녁 식사를 하는 모습은 두 사람이 수개월간의 불화 끝에 우정을 완전히 회복한 것 아니냐는 추측을 낳았다.머스크는 2024년 미 대선 국면에서 트럼프 대통령을 공개 지지했으며, 트럼프 2기 출범과 함께 정부효율부(DOGE)의 수장을 맡아 트럼프의 최측근으로 활동했다. 그러나 지난해 6월 트럼프 대통령과 머스크는 트럼프 행정부가 추진한 감세 법안을 두고 충돌했다. 소셜미디어(SNS)에서 비난과 모욕을 주고받을 정도로 두 사람의 갈등은 극에 달했다.파국을 맞은 듯한 두 사람은 지난해 9월 암살된 미국 보수 청년 활동가 찰리 커크의 추모식에서 대화하는 장면이 포착되며 회복의 기미를 보였다. ﻿조희선 기자