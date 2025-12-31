김혜경 여사 “장애인 삶의 질 향상 힘쓸 것”

靑 복귀 첫 일정은 인근 복지관 방문

발달장애인들 애로 청취·배식 봉사

이미지 확대 김혜경 여사가 청와대 복귀 첫 일정으로 30일 청와대 인근 종로장애인복지관에서 배식 봉사를 하고 있다.

청와대 제공

2025-12-31 27면

김혜경 여사가 30일 청와대 복귀 첫 일정으로 청와대 인근 복지관을 찾아 봉사활동을 했다.김 여사는 이날 오전 서울 종로장애인복지관을 방문해 복지관 시설을 둘러보고 배식 봉사에 참여했다고 전은수 청와대 부대변인이 전했다.김 여사는 복지관 관계자, 종사자, 이용자들과 환담을 통해 성인 발달장애인의 낮 활동 지원 현황과 애로 사항 등을 청취했다. 김 여사는 “청와대 이전으로 종로구 주민이 될 예정인데, 복지관과 아주 가까운 거리에 있어 가장 먼저 여러분을 만나러 왔다”고 말했다. 아울러 장애인 직업 교육과 취업에 대해 “장애인의 일자리는 출퇴근을 하게 되면서 매일 갈 곳이 생기고, 사람들과 소통할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.이어 김 여사는 직업능력개발실 등을 돌아보며 운영 전반을 살핀 후, 배식 봉사에 참여해 한식 메뉴를 이용자들에게 제공했다. 김 여사는 “장애인이 지역사회 안에서 보다 온전한 일상의 삶을 살아갈 수 있도록 여건을 만들어나가는 것이 중요하다”며 “장애인의 삶의 질 향상과 기본적 권리 보호를 위해 계속해서 힘쓰겠다”고 약속했다.박기석 기자