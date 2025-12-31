“25년간 301회… 격주로 헌혈해도 건강”

헌혈 ‘최고명예대장’ 강병진씨

이미지 확대 포스코퓨처엠 광양양극재생산부 강병진 사원이 지난 13일 헌혈의집 순천센터에서 대한적십자사 광주·전남혈액원으로부터 ‘최고명예대장’ 헌혈 유공장을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

“25년 동안 한 달에 두 번, 토요일마다 격주로 헌혈했어요. 지난주 토요일 헌혈 횟수까지 세면 총 301회예요. 제 혈액이 어려운 사람을 돕는 등 선한 영향력을 줄 수 있다면 그것으로 만족합니다.”포스코퓨처엠 광양양극재생산부의 강병진(42) 사원은 지난 13일 대한적십자사 광주전남혈액원으로부터 헌혈 300회 달성자에게 수여하는 ‘최고명예대장’ 헌혈 유공장을 받았다. 헌혈의집 순천센터를 직접 방문하거나 광양양극재공장에 찾아오는 헌혈버스를 이용해 헌혈에 꾸준히 동참한 결과다.강 사원은 고교 시절 RCY(Red Cross Youth·청소년적십자) 동아리 활동을 하며 헌혈의 중요성을 인식했다고 전했다. 2018년 육군 대위로 군 복무하던 당시에는 정기적인 헌혈 참여를 약속하는 등록 헌혈회원에 가입해 누적 160회 이상 헌혈을 했다.강 사원은 될때마다 모은 헌혈증을 도움이 필요한 이웃에 기부했다. 지난 7월 중환자실에서 투병 중인 포스코퓨처엠 광양양극재공장 협력사 직원 가족에게 헌혈증 30장을 전달했고, 2016년에는 백혈병으로 투병 중인 군대 후임의 가족을 위해 헌혈증 100장을 전했다.강 사원은 헌혈을 반복하면 건강 이상이 생기거나 감염병에 전염될 수 있다는 식의 헌혈에 대한 잘못된 편견에 대해 “오히려 앓던 고혈압이 사라지는 등 건강까지 챙기게 됐다. 지금 내 건강한 신체가 헌혈의 안전성을 증명한다”고 말했다. 이어 그는 “앞으로도 꾸준한 건강관리를 통해 헌혈 400회를 달성할 것”이라며 “조만간 조혈모세포(골수) 기증에 나서 백혈병 등 소아암 환자 치유를 돕고 싶다”고 밝혔다.이성진 기자