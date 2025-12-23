무뇨스 현대차 사장 ‘2025 자동차인’ 산업부문 혁신상

이미지 확대 호세 무뇨스 현대자동차 사장.

한국자동차기자협회(KAJA)는 ‘2025 자동차인’ 산업부문 혁신상 수상자로 호세 무뇨스 현대자동차 사장을 선정했다고 22일 밝혔다.2025 자동차인은 산업부문(혁신상, 공로상)과 홍보부문(인하우스, 에이전시) 등 2개 부문 4개 상으로 이뤄지며, 한 해 동안 자동차 산업·홍보 분야에서 괄목할 만한 성과를 내고 산업 발전에 기여한 개인이나 단체를 선정해 시상한다.산업부문 공로상은 산업통상부가, 홍보부문 인하우스와 에이전시는 각각 이은정 메르세데스-벤츠 코리아 상무와 이윤세 레이커뮤니케이션 대표가 각각 수상했다.산업부문 혁신상을 받은 무뇨스 사장은 올해 1월 현대차의 첫 외국인 대표이사로 부임해, 미국의 25% 고율 관세 등 도전적인 경영환경을 극복하고 현대차의 글로벌 판매 선전과 고수익 경영체제를 강화했다는 평가를 받고 있다.하종훈 기자