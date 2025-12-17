‘민주화 상징’ DJ 동교동 사저, 국가유산 됐다

2층 공간·문패 등 ‘필수보존요소’로

한국 민주주의 역사의 상징적 공간인 고 김대중 전 대통령의 사저가 국가유산이 됐다.16일 국가유산청에 따르면 문화유산위원회는 서울 마포구에 있는 ‘서울 동교동 김대중 가옥’을 국가등록문화유산으로 등록하기로 했다. 앞서 예고 절차를 거쳐 등록 여부를 이날 확정한 것이다. 국가유산청은 이달 말 행정 절차를 마무리한 뒤, 정부 관보를 통해 국가등록문화유산 등록을 고시할 예정이다.김 전 대통령은 1963년 이곳에 터를 잡은 뒤 미국 망명, 영국 유학, 2년간의 경기 고양시 생활을 빼고는 2009년 세상을 떠날 때까지 줄곧 동교동에서 지냈다. 김 전 대통령과 뜻을 같이한 이들을 일컫는 ‘동교동계’라는 말도 여기서 나왔다.현재 건물은 2002년 퇴임에 대비해 기존 건물을 철거한 뒤, 그 자리에 사저와 경호용 건물을 신축한 것이다.국가유산청은 문화유산으로서 가치를 보존하기 위해 소유자 동의를 얻어 사저 건물의 2층 생활 공간, 문패와 대문을 ‘필수보존요소’로 지정하기로 했다. 필수보존요소를 변경하려면 국가유산청에 신고하거나 허가받아야 한다.오경진 기자