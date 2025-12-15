만성신부전 앓는 세네갈 환자, 한국서 새삶 찾아

고대의료원 저개발국 환자 100명 치료

‘글로벌 호의 생명사랑’ 32번째 주인공

세네갈 국적 장 피에르 “의료진에 감사”

지난 10일 서울 성북구 고려대 안암병원에서 세네갈인 장 피에르(47·왼쪽 일곱 번째)가 아들(왼쪽 다섯 번째)과 의료진들과 함께 퇴원식을 갖고 있다. 만성신부전을 앓던 장 피에르는 현지에서 진행하지 못한 신장이식 수술을 고려대의료원을 만나 진행할 수 있었다. 고려대의료원 제공

만성신부전을 앓던 아프리카 세네갈 환자가 한국에서 신장이식 수술을 받고 새 삶을 찾았다. 고려대의료원은 현지에서 치료가 어려웠던 환자에게 신장이식 수술을 성공적으로 시행했다고 15일 밝혔다.사연의 주인공은 세네갈인 장 피에르(47)다. 그는 수년간 투석 치료를 받아왔지만, 의료 환경상 신장이식 수술은 엄두도 내지 못했다. 그러던 중 고려대의료원의 지원을 받아 한국을 찾았고, 서울 성북구 고려대 안암병원에서 아들로부터 신장을 기증받아 수술을 받게 됐다.고려대의료원은 지난해 2월부터 100주년인 2028년까지 저개발국가 환자 100명 치료를 목표로 하는 ‘글로벌 호의 생명사랑’ 프로젝트를 추진하고 있다. 이번 수술도 해당 프로젝트의 일환으로 진행됐고, 장 피에르는 이 프로젝트의 32번째 수혜자다. 고려대의료원은 수술 등 이번 치료의 모든 과정을 지원했다.장 피에르는 지난 10일 병원에서 열린 퇴원식에서 “오랫동안 꿈꾸기만 했던 건강한 미래를 현실로 만나게 됐다”며 “밤낮없이 돌봐준 모든 의료진과 사랑하는 가족에게 깊이 감사하다”는 내용이 담긴 자필 편지를 병원 측에 건넸다.한승범 고려대 안암병원장은 “장 피에르의 퇴원은 한 사람의 건강뿐 아니라 한 가족의 미래까지 되찾은 의미 있는 순간이었다”며 “그 여정에 안암병원이 함께 할 수 있어 매우 뜻깊다”고 전했다. 윤을식 고려대 의무부총장은 “고려대의료원은 사회적 책임을 다하고 병원 문화를 선도하는 포용적이고 신뢰받는 의료기관으로서의 소명을 다하겠다”고 밝혔다.반영윤 기자