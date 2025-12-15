유휘성씨 고려대에 6억 기부… 누적 100억 넘어

이미지 확대 고려대에 6억원을 기부한 유휘성(왼쪽)씨가 지난 12일 서울 성북구 고려대 본관에서 김동원 고려대 총장과 기념촬영을 하고 있다. ﻿

‘걸어 다니는 기부가’ 유휘성(87)씨가 고려대에 6억원을 기부했다. 고려대는 이번 기부로 유씨의 누적 기부액이 100억원을 넘겼다고 14일 밝혔다. 2011년 첫 기부를 시작한 유씨는 매년 고려대를 직접 방문해 기부를 이어왔다.고려대에 따르면 유씨는 어린 시절 한국전쟁으로 충북 진천으로 피란해 장날마다 좌판을 도우며 생계를 꾸렸다. 배움의 끈을 놓지 않고 1958년 고려대 상과대학에 진학한 유씨는 “돈 벌며 공부하는 일이 얼마나 힘든지 알기에 어렵게 공부하는 학생들을 보면 마음이 쓰인다”고 말했다. 유씨는 차 없이 대중교통과 도보로 생활하며 검소한 삶을 유지해 왔다.유씨의 이번 기부금은 고려대가 추진 중인 ‘자연계 중앙광장’ 프로젝트에 쓰일 예정이다. ﻿유씨는 “미래 과학기술 인재들이 더 좋은 ﻿환경에서 성장하길 바랐다”며 기부 이유를 설명했다.반영윤 기자