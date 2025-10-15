케데헌 제쳤다… 美 팝스타 스위프트의 귀환

정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’

팝스타 테일러 스위프트의 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’이 발매 직후 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’과 메인 앨범 차트 ‘빌보드200’을 동시에 석권하면서 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 노래들을 밀어냈다.13일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 ‘더 페이트 오브 오필리아’가 핫100 1위에 오른 것을 비롯해 12위까지 스위프트의 신보 수록곡이 차지했다.8주째 1위를 지키던 ‘케데헌’의 ‘골든’은 13위로 내려갔다. 스위프트가 자신의 노래로 핫100의 톱10을 모두 채운 것은 이번이 세 번째다.스위프트는 또한 빌보드200에서 통산 15번째 1위에 오르며 캐나다 출신 래퍼 드레이크와 미국 힙합 대부 제이지를 제치고 솔로 아티스트 최다 1위 기록을 썼다.빌보드가 1956년부터 정기적으로 주간 차트를 발표한 이래 영국 밴드 비틀스만이 스위프트보다 많은 1위 앨범 기록(19개)을 갖고 있다. ‘케데헌’ 앨범은 빌보드200에서 2위로 내려섰다.스위프트의 신보는 압도적인 판매량으로 신기록을 썼다. ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’은 400만 2000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했는데, 이는 1991년 빌보드가 앨범 판매량 데이터를 전자 집계하기 시작한 이후 가장 높은 수치다.앨범 유닛 가운데 앨범 판매량 수치도 347만 9500장으로 1991년 이후 가장 높았다. 종전 최고 기록은 2015년 아델의 ‘25’가 기록한 337만 8000장이었다.이은주 기자