LG, 경주 APEC 정상회의 홍보 총력 지원

곽소영 기자
곽소영 기자
수정 2025-10-13 00:12
입력 2025-10-13 00:12

경주 시내버스 절반에 ‘도배 광고’
美·英 명소 전광판에 영상도 송출

LG는 경주에서 열리는 ‘2025년 APEC 정상회의’의 성공적인 개최를 위해 총력 지원하고 있다고 12일 밝혔다. 사진은 런던 피커딜리광장 전광판에서 상영 중인 2025년 APEC 정상회의 홍보영상. 2025.10.12 LG 제공
LG는 경주에서 열리는 '2025년 APEC 정상회의'의 성공적인 개최를 위해 총력 지원하고 있다고 12일 밝혔다. 사진은 런던 피커딜리광장 전광판에서 상영 중인 2025년 APEC 정상회의 홍보영상. 2025.10.12
LG 제공
LG 제공


민간기업 최초로 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 홍보 협력 양해각서(MOU)를 체결한 LG가 개막을 18일 앞두고 총력 지원에 나섰다.



LG는 지난달 30일부터 경주 시내버스의 절반 수준인 70대에 APEC을 알리는 래핑 광고(도배 광고)를 진행하고 있다고 12일 밝혔다. 서울 광화문과 시청, 명동, 홍대입구역 등 국내 주요 지역부터 뉴욕 타임스스퀘어, 런던 피커딜리 광장 등 세계적인 명소의 대형 전광판에도 APEC 홍보 영상을 송출 중이다. 주요 계열사들도 힘을 보탰다. LG전자는 장애 청소년들의 디지털 문해력 향상을 지원하는 ‘2025 글로벌장애청소년IT챌린지’를 개최하고 LG생활건강은 APEC 공식 협찬사로 ‘울림워터’ 생수 9만 6000병을 지원한다. LG유플러스는 ﻿경주시 일대 주요 시설에 통신 장치를 추가 구축하고 전용 상황실을 운영한다.

곽소영 기자
2025-10-13 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
