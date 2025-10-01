엔비디아 CEO 젠슨 황 자녀 한국 방문

아들, 휴머노이드 콘퍼런스 참석

딸, 삼성전자 수원 사업장 등 찾아

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이달 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정인 가운데, 황 CEO의 자녀들이 한발 앞서 한국을 찾은 것으로 알려졌다.30일 업계에 따르면 황 CEO의 아들 스펜서 황은 지난 27~30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘국제 로봇 학습 콘퍼런스’(CoRL 2025)와 30일부터 2일까지 열리는 ‘휴머노이드 콘퍼런스 2025’ 패널 참여차 방한했다. 2022년 엔비디아에 입사한 스펜서는 엔비디아의 로보틱스 부문에서 프로젝트 총괄을 맡아 합성 데이터 생성, 검증 등 업무를 하고 있다.딸인 매디슨 황도 최근 한국을 찾았다. 매디슨은 콘퍼런스 현장 내 로봇 기업 부스를 둘러봤고, 삼성전자 생산기술연구소 등 수원 사업장도 방문한 것으로 알려졌다. ﻿메디슨은 2020년 엔비디아에 합류해 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 부문 담당 수석 이사로 활동 중이다.업계에서는 엔비디아가 인간형 로봇인 ‘휴머노이드’ 사업을 확장할 것으로 보고 있다. 두 자녀 모두 로보틱스 부문을 담당하는 만큼 콘퍼런스에 참가해 최신 기술 동향을 살피고 유망 기업과 협력을 다지기 위해 왔다는 것이다. 젠슨 황 CEO가 참석하는 행사의 준비 작업을 하는 내부 조직 ‘더 밴드’ 멤버로 메디슨이 활동 중인 점을 미뤄 볼 때, 사전 조사차 한국을 찾았다는 분석도 있다. ﻿민나리 기자