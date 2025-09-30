청계천 복원 20주년… ‘현대 공공미술’ 입는다

새달부터 공존 주제 프로젝트

세계적 작가들 작품 6점 선봬

이미지 확대 2025 청계천 공공미술 프로젝트 홍보 포스터.

서울시 제공

2025-09-30 32면

서울시가 청계천 복원 20주년을 맞아 청계천 일대를 현대적 공공미술로 새롭게 단장한다고 29일 밝혔다. 다음달 1일부터 청계광장에서 광교 구간까지 ‘청계공존’을 주제로 한 예술 프로젝트가 펼쳐진다.이번 전시에는 세계적인 현대미술 작가와 건축가, 신진 작가들이 참여해 총 6점의 작품을 선보인다. 청계광장에는 상징 조형물 ‘스프링’을 가까이서 감상할 수 있는 목조 구조물 ‘커넥천 파빌리온’이 설치된다. 또 세계적인 작가 이수경의 신작 ‘그곳에 있었다_청계천 2025’도 공개된다. 북악산 두꺼비 바위를 본뜬 돌에 금박을 입혀 풍요와 번영을 기원하는 의미를 담았다.청계천을 상징하는 소재를 활용한 신진 작가 4팀의 작품도 전시된다.장승태의 ‘기억의 자리’, 전영은의 ‘청계초록’, 임근영·전재봉의 ‘청계유석’, 임정민의 ‘청계천 조우’ 등이다. 전시는 11월 말까지 이어지며 시민참여형 프로그램으로 ‘스프링’ 조명 색 바꾸기, 시민 스토리 공모 등이 진행된다.최인규 서울디자인정책관은 “작품을 통해 누구나 일상 속에서 예술을 경험하고 청계천이 모두의 쉼터이자 새로운 문화적 공간으로 거듭나길 바란다”고 말했다.﻿유규상 기자