故신경하 목사에 국민훈장 모란장

홍지민 기자
홍지민 기자
수정 2025-09-26 01:18
입력 2025-09-26 01:18
이미지 확대
연합뉴스
연합뉴스


고 신경하 전 기독교대한감리회 감독회장(목사)에게 정부가 25일 국민훈장 모란장을 추서했다.


1973년 도봉감리교회 담임목사를 시작으로 기독교대한감리회 감독과 한국기독교교회협의회(NCCK) 회장 등을 역임한 신 목사는 한국 교회의 신뢰 회복과 사회적 연대 활동에 노력했다는 평가를 받는다. 특히 태화복지재단 이사장으로 재직하며 장애인과 노인 등 사회적 약자를 위해 헌신했다.

홍지민 기자
2025-09-26 26면
