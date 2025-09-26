故신경하 목사에 국민훈장 모란장

에디터 추천 인기 기사
-
2025 서울리더스금융포럼(8)최신 기사 2025.06.19.
“가상자산, 선택 아닌 필수… 제도화는 ‘언제’ 아닌 ‘어떻게’의 문제”
-
2030 새 대통령에게 바란다(10)최신 기사 2025.06.25.
“지나친 학습, 아동학대 수준… 초등 의대반·유아 사교육 규제 절실”
-
87년 체제 다 뜯어고치자(36)최신 기사 2025.08.21.
맞아도 쉬쉬하는 체육계 폭력… “성적 지상주의 뿌리 뽑아야”
-
K 스마트팜, FTA 파고를 넘다(5)최신 기사 2025.08.14.
스마트팜 기술 표준화해야 농업이 산다
-
K리그 미리보기(36)최신 기사 2025.09.27.
잔류와 강등 갈림길 앞에 놓인 제주와 수원FC 사제대결
-
강동삼의 벅차오름(50)최신 기사 2025.02.01.
사랑하라, 한번도 상처받지 않은 것 처럼… 나를 잃고 나는 걸었네
-
거버넌스 바꿔야 기업·주주가 산다(5)최신 기사 2025.07.04.
“집중투표제 강화… 모호한 주주 충실 의무 보완해야”
-
공존: 그러데이션 한국(6)최신 기사 2025.05.08.
“이주민 인력 정책 ‘노동허가제’로 바꾸고, 비자 완화해 정착 유도”
-
글로벌 인사이트(270)최신 기사 2025.09.24.
김정은 흔적 쫓던 기자서 AI 전문가로… “기술 마법 없지만 언론 환경은 혁명 중”
-
넷만세(88)최신 기사 2025.09.21.
하다하다 속옷 바람 여배우까지… 연예인 ‘공항 패션’, 왜 민폐인가
-
뉴 코인 시대(14)최신 기사 2025.06.12.
원화 스테이블코인 출시 땐 코인 담보대출도 가능할 듯
-
달콤한 사이언스(370)최신 기사 2025.09.25.
타인에 대한 혐오와 차별, 중증 정신질환 원인
-
딥시크 충격 AI전쟁 어디로 가나(8)최신 기사 2025.02.05.
부족한 예산·옥죄는 규제… 한국, 공허한 ‘AI 3대 강국’의 꿈
-
로:맨스(69)최신 기사 2025.09.20.
통일교 수사 고삐죄는 특검…한학자→김건희 연결고리 찾는다
-
마음의 쉼자리 - 종교와 공간(24)최신 기사 2025.08.29.
아이돌 닮은 불상, 갤러리 품은 법당… 이토록 힙한 불교
-
문소영의 브라운백 미팅(8)최신 기사 2025.09.09.
“세계질서 재편기, 韓엔 기회… AI 혁신경제·재정 개혁·평화… 李정부 담대하게 미래 걷자
-
문화적 어린이(6)최신 기사 2025.01.04.
“처음이니까 괜찮아”, 부모도 아이도 ‘슬기로운 1학년’
-
박상준의 여행 서간(12)최신 기사 2025.08.29.
여름 끝자락… 벗에게 보내는 편지
-
비하人드 AI(17)최신 기사 2025.03.31.
“10분 내 대답 안하면 업무태만”…콘텐츠 모더레이터 노동 현실은
-
사라진 인구, 다시 채우는 미래(37)최신 기사 2025.09.24.
“정부 균형발전 정책, 지역 인재 유입 전략으로 진일보해야”
-
사법창고(8)최신 기사 2024.10.19.
지속·반복된 SNS ‘팔로우 신청’, 스토킹 범죄일까
-
사이언스 브런치(179)최신 기사 2025.09.19.
인공지능이 역사 왜곡에 앞장설 수 있다고?
-
생생우동(48)최신 기사 2025.08.29.
가을, 한강은…낮엔 역사탐방, 밤엔 야경투어
-
서울펀 동네힙(32)최신 기사 2025.03.28.
깨어나라, 나의 라이딩 본능… 달려 보자, 자전거 성지 ‘천호’
-
세책길(24)최신 기사 2025.09.19.
김일성 개인숭배가 뉴노멀이 된 평양의 결정적 하루
-
숲은 희망이다(4)최신 기사 2025.05.07.
산림의 ‘두 얼굴’… 든든한 탄소 흡수원, 재난 땐 탄소 배출원 ‘돌변’
-
에너지 패권 전쟁, 기로에 선 한국(17)최신 기사 2025.08.05.
“한국, 재생에너지 시장 주목받을 기회…정치적 의지·법적 기반 필요”
-
에듀톡(42)최신 기사 2025.09.06.
“안식년? 자비로 가세요” 대학 재정난에 쪼그라드는 연구년
-
여의도 블라인드(44)최신 기사 2025.02.24.
너도나도 ‘카톡 공보방’ 여는 與… 선거용 길닦기냐, 각자도생이냐
-
영화잡설(9)최신 기사 2025.08.26.
씨네큐브 25주년 기념작 ‘극장의 시간들’, 부산국제영화제에서 월드 프리미어
-
오경진 기자의 노이즈 캔슬링(47)최신 기사 2025.08.21.
“한계를 넘으려는 인간… 그 고군분투에서 멋진 게 나온다”
-
외안대전(47)최신 기사 2025.09.20.
정동영 “남북을 ‘평화적 두 국가’로”…다시 띄워진 ‘두 국가론’ 공방
-
용산 NOW(18)최신 기사 2025.03.01.
업무 정상화 시동 건 용산…정책 홍보도 개시
-
우리동네 문화발전소(28)최신 기사 2025.09.19.
무대 넓히고, 객석 재배치… 관객·문화 품는 ‘우리 동네 공연장’
-
월드 핫피플(102)최신 기사 2025.09.25.
‘스펀지 도시’ 만든 중국 유명 건축가, 비행기 추락사
-
월요인터뷰(63)최신 기사 2025.09.21.
“식품사막 서울, 고당비 위험 … ‘스텔스 건강도시’로 만들 것”
-
유용하 기자의 사이언스 톡(332)최신 기사 2025.09.04.
장거리 여행길 멀미 걱정될 땐 음악 감상이 약!
-
유통 패러다임 바꾼 가락시장 40년(9)최신 기사 2025.06.23.
‘온라인·디지털’ 도매시장 변신 중… 가락시장 ‘톱’ 물류센터로
-
유튜브 20주년(6)최신 기사 2025.04.23.
‘도파민 저수지’에 가짜뉴스 범람… 저작권 눈감은 조회수 장사
-
이재명의 사람들(20)최신 기사 2025.07.02.
탁월한 기획·소통으로 계파 상관없이 중용… 李대통령 “제 깐부입니다”
-
인구포럼 인터뷰(2)최신 기사 2025.06.16.
“사회 전체가 ‘육아 비용’ 부담… 공적 지원이 당연한 사회 돼야”
-
재계 인맥 대탐구(139)최신 기사 2025.09.23.
국민 조미료 미원, 김치 대명사 종가… 이젠 바이오 키우는 대상
-
전국부 사건창고(104)최신 기사 2025.09.27.
‘3억 탕진’ 패륜아, 보험금 노리고 청산가리 연구... 아버지 이어 여동생까지 죽였다
-
조현석의 투어노트(16)최신 기사 2024.11.08.
걷다 보니 가을로 물들었고 멈춰서 보니 왕의 곁이었다
-
주간 여의도 WHO(42)최신 기사 2025.09.27.
사소한 ‘틈’도 원천 차단…다목적 사무총장 정희용
-
중독의 끝에서, 다시 삶을 잇다(3)최신 기사 2025.06.27.
전문가 “마약 중독도 질병… 회복 중심 제도·인프라 확충이 열쇠”
-
청년 블루칼라 리포트(10)최신 기사 2025.07.22.
‘미래 블루칼라’ 위한 국비 직업훈련… 청년 노후 준비 위한 내일채움공제
-
청년, 지역의 내일을 만들다(32)최신 기사 2025.09.26.
“미네르바대처럼 제주 전역이 캠퍼스… 런케이션, 청년 유출 막아”
-
최광숙의 Inside(56)최신 기사 2025.09.16.
“제재 만능주의로 산재 못 줄여… 엄벌보다 예방 체계 정비해야”
-
취중생(113)최신 기사 2025.09.27.
“호우 재난문자 발송 기준 강화”…기후변화 대비 나선 기상청
-
편지에 담긴 좌절과 희망을 다시...(3)최신 기사 2025.08.11.
“아들아, 조선을 위한 투사가 돼라”… 피 끓어오르게 한 윤봉길의 편지
-
포토 다큐(177)최신 기사 2025.04.09.
자연을 달린다
-
포토多이슈(276)최신 기사 2025.08.23.
서울 한강 가른 1.8㎞ 도전 ‘2025 한강크로스스위밍챌린지’
-
한일 국교정상화 60주년(2)최신 기사 2025.06.16.
“한일, 정치 갈등 넘어 협력 제도화… 미래 지탱할 틀 재정립하자”
