60년대 팝 명곡 ‘해피투게더’ 부른 마크 볼먼 별세

이재연 기자
이재연 기자
수정 2025-09-08 00:43
입력 2025-09-08 00:43
이미지 확대


1960년대 팝의 명곡 ‘해피투게더’를 부른 밴드 터틀즈의 보컬 마크 볼먼이 별세했다. 78세.

6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 볼먼은 전날 미국 테네시주 내슈빌의 한 병원에서 혈액 관련 질환으로 눈을 감았다.

볼먼은 고교 동창 하워드 케일런과 함께 보컬을 맡은 밴드 터틀즈의 멤버로 1965년 데뷔 싱글을 발표했다. 통통한 체격에 검은 테 안경을 쓴 그는 개성 있는 뮤지션들이 쏟아진 1960년대 미 대중음악계에서 일반적인 록스타 이미지와는 배치됐다.

그러나 부드러운 음성으로 당시 반전 평화 운동이 지배한 사회 분위기 속에서 큰 지지를 받았다. 1967년 발표한 해피투게더는 빌보드 싱글 차트에서 비틀스의 ‘페니레인’을 밀어내고 정상에 오르며 전 세계적인 히트를 기록했다. 1997년 홍콩의 왕가위 감독이 메가폰을 잡은 영화 ‘해피투게더’에선 리메이크곡이 엔딩곡으로 쓰였고 한국에서도 폭발적인 인기를 끌었다.

이재연 기자
2025-09-08 27면
