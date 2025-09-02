아주대 총장 지낸 김덕중 전 교육부 장관 별세

이미지 확대

김덕중 전 교육부 장관이 1일 별세했다. 91세.1970년 6월 서강대 경제학과 교수로 임용된 김 전 장관은 1995년 3월부터 2001년 5월까지 아주대 총장을 역임하면서 교수업적평가제, 교수연봉제를 도입하는 등 개혁적인 정책을 펼쳤다. 1999년 5월부터 2000년 1월까지는 교육부 장관으로 재임하며 선 대학 입학 후 전공선택제, 교수평가제의 도입과 확대를 추진했다.대우그룹 창업자인 고 김우중 전 회장의 형인 김 전 장관은 1977년부터 5년간 대우실업 대표이사로 회사를 이끌기도 했다. 1998년 7월부터 2023년 5월까지 고등기술연구원연구조합 이사장직을, 2023년 6월부터 최근까지 명예 이사장직을 맡았다.유족으로는 자녀 김선욱·선민·선신씨, 며느리 김혜림씨, 사위 스티븐 프라이어·노규식씨가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장, 발인은 3일 오전 5시 30분이다.김희리 기자