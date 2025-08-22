서울 “반려견과 걷고 달리며 교감하세요”

새달 20~21일 제1회 ‘도그 스포츠’
오늘부터 캐니워킹 등 참가팀 모집
21일 서울시는 다음달 20·21일 마포구 월드컵공원 평화광장에서 열리는 ‘제1회 도그 스포츠 대회’ 참여자를 22일부터 모집한다고 밝혔다. 장애물을 뛰어넘는 어질리티나 원반을 물어 오는 프리스비 등 경기뿐만 아니라 ‘원조 개통령’ 이웅종 연암대 교수의 행동 훈련 특강을 비롯해 다양한 교육과 체험부스가 운영된다.
우선 대회 첫날인 다음달 20일에는 보호자와 반려견이 한 팀으로 시소나 허들, 터널 등을 지나 코스를 완주하는 어질리티 대회가 열린다. 입문자, 초보자, 숙련자 등 등급별 60팀이 참여한다.
21일에는 반려견과 보호자가 하네스(가슴줄)와 전용 리드줄로 연결하고 4.1㎞를 달리는 ‘캐니크로스’(30팀)가 진행된다. 전 국가대표 마라토너 이봉주 선수도 참여한다.
장비가 없거나 경험이 없다면 목줄을 착용하고 걷는 ‘캐니워킹’(470팀)에 동참할 수 있다.
도그 스포츠가 낯설다면 30m를 달리거나 봉 사이를 왕복하는 견공올림픽에 참여하거나 반려견 패션쇼, 시연 등을 관람할 수 있다.
이수연 시 정원도시국장은 “시 최초 도그 스포츠 대회에서 반려견과 호흡을 맞추며 유익하고 건강한 추억을 만들 수 있길 바란다”고 말했다.
김주연 기자
2025-08-22 32면
