백성 힘만으로 쌓은 조선 마지막 산성… 외세 맞섰던 ‘거제 수정산성’ 사적 된다

고종 10년 때 조정 지원 없이 축성

희소·상징성에 역사적 가치 뛰어나

이미지 확대 거제 수정산성 모습.

국가유산청 제공

2025-08-20 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조정의 지원을 받지 않고 백성들이 쌓은 조선 후기 마지막 산성인 ‘거제 수정산성’이 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고됐다.국가유산청은 19일 경남 거제에 있는 수정산성을 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고했다. 수정산(해발고도 143m) 정상부를 중심으로 성벽을 둘러쌓은 ‘테뫼식’ 석축산성이며, 성벽의 전체 둘레는 약 450m다. 최종 수축 연대는 성내에 건립된 ‘수정산성축성기’ 비석을 통해 고종 10년(1873년)임을 알 수 있다.국가유산청은 “‘조선왕조실록’에서 축성 관련 기록이 1871년 김해 분산성을 끝으로 더이상 등장하지 않는 점으로 봐 기록을 통해 축성 시기를 파악할 수 있는 국내 산성 중 가장 늦은 시기의 산성”이라며 “당시 외세의 침입에 대비해 조정의 지원 없이 거제부사 송희승과 거제도민들의 힘만으로 쌓았다는 점에서 희소성과 상징성은 물론 그 역사적 가치가 뛰어나다”고 설명했다.국가유산청은 또 “11차례의 조사 결과 삼국시대 신라의 초축 성벽에 수·개축된 고려시대와 조선시대 성벽이 남아 있음이 확인됐다. 이는 성곽 축조 기술의 변천 과정을 잘 보여 준다는 점에서 학술적 가치도 크다”고 덧붙였다.서문 밖 큰 바위에 새겨진 명문석에 ‘옥산금성’이라고 불린 기록이 있지만 문헌에 수정산성으로 기록된 점을 참고해 지정 명칭을 최종 결정했다.윤수경 기자