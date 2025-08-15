메뉴
세계일보 새 사장에 이기식 교수

수정 2025-08-15 01:11
입력 2025-08-15 01:11
세계일보는 새 대표이사 사장에 이기식(55) 선학UP대학원대 겸임교수가 내정됐다고 14일 밝혔다. 이 내정자는 북한대학원대에서 북한정치학 석사, 선문대에서 목회학 박사 학위를 받았고 세계평화통일가정연합(옛 통일교) 부협회장을 지냈다. 오는 9월 1일 임시주주총회와 이사회의 의결을 거쳐 제17대 세계일보 사장으로 취임할 예정이다.
